На лыжном марафоне в Мурманске подрались спортсмены

Два спортсмена на дистанции подрались из-за того, что один подрезал другого. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий* приехал на лыжный марафон из Прибалтики. Хотя, сам уже несколько лет живет в России, культурно причисляет себя к русским, а по образу жизни и менталитету к европейцам. Сейчас взял отпуск, чтобы попасть на марафон в Мурманске и в Архангельске.

- "Праздник севера" - действительно праздник. Все веселые, улыбаются, настроение праздничное. Получился очень красивый марафон, - рассказывает "КП" Дмитрий, - вот только Долина Уюта оказалась совсем не уютной. Такой сильный ветер дул на озере, что мне казалось, что я стоял, а не ехал. Я наелся ветра и горок очень надолго.

В целом, Дмитрий со своей европейской педантичностью оценил организацию праздника и трассу "очень неплохо для России", что можно рассматривать как очень высокую оценку для нас. Обратил внимание и на индивидуальный подход организаторов к спортсменам: ему, как иностранцу разрешили не проходить спортивную диспансеризацию, а обойтись одной страховкой.

Не обошлось и без казусов на гонке. Два спортсмена на дистанции подрались из-за того, что один подрезал другого.

- Встретились на трассе два человека, которые понимают только такой язык, вот и поговорили. Друг друга поняли. Мой знакомый потом, обгоняя по пути обиженного, спрашивал у него разрешения, чтобы не попасть в такую же ситуацию, - поделился наш собеседник.

У планах у Дмитрия поесть морепродуктов, скататься до Кировска и рвануть в Архангельск - там на следующей неделе новый марафон.

*Имя изменено

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