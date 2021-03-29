В Териберке на берегу нашли нерпу

Пока что нерпе ничего не угрожает. Фото: vk.com/murmanskgroup

Туристы в Териберке на кладбище кораблей нашли нерпу. Она забралась в тупичок между остовами кораблей и берегом и выбралась на камни. Сейчас вода ушла, и она так и продолжает лежать. Сначала все подумали, что это детеныш нерпы, который потерялся и ему требуется помощь. Сотрудники Мурманского океанариума пояснили, что это не детеныш, а уже взрослая нерпа, у которой началась линька и она просто греется на солнце. Опасности для нее нет никакой, кроме самих туристов и собак. Туристы уже скооперировались на месте и организовали охрану нерпы от возможных опасностей. - В общем, нерпу никто не трогает пока что. Надеемся, что с приливом уплывет. Место она неудачное выбрала - там доступ собак есть. Туристы будут отгонять, - сообщил Виктор Калинин в группе "Мурманск". Редакции "КП" в региональном ГУ МЧС пояснили, что помощь животным целенаправленно не оказывают, иногда спасатели привлекаются, когда требуется сложная спасательная операция.

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