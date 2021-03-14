Мурманская область засветилась в "Тик-Токе" с лисой

Скорее всего, видео сделаны на дороге Кола-Серебрянские ГЭС. Фото: скрин

Один из жителей Мурманской области завоевывает просмотры в "Тик-Токе", выкладывая на своем канале видео с лисичками-сестричками. На канале заполярного тик-токера уже семь роликов о том, как он встречает на дороге рыжих красавиц.

По пейзажу видно, что, скорее всего, видео сделаны на дороге Кола - Серебрянские ГЭС - там действительно по весне часто встречаются лисы. Видеоблогер показывает, как он их подкармливает: лисы не боятся и подходят очень близко. Мужчина уже даже различает их по окрасу.

Видимо, холода февраля и начала марта выгнали животных на дорогу в поисках еды. Но даже тут они избирательны – из яйца вареного, например, выбирают только желток.

Надо помнить, что дружба с лисами очень опасна – вместе с ежами они являются основными переносчиками бешенства в природе. Именно в момент обострения заболевания лисица теряет страх и выходит к людям. Поэтому не всегда голод животных – причина появления их на дороге. Держать надо с ними ухо востро.

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