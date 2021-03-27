В Мурманске мужчина на глазах прохожих пнул свою собаку так, что она отлетела

Мужчина пнул собаку так, что она отлетела. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Жительница Мурманска рассказал о некрасивой сцене, свидетельницей которой она стала. Случилась она у дома №40 на улице Героев Рыбачьего около 20.40 26 марта.

- Я возвращалась с собакой с прогулки домой, на встречу мне подбежала маленькая собака похожая на чихуахуа, без поводка, начала бежать к моей таксе и гавкать, они чуть сцепились и разошлись. Моя собака была на поводке, я хотела свернуть к подъезду и уйти, как вдруг подошел хозяин и сказал своей собаке: «Довыпендривалась», - и ударил со всей силы с ноги, и она умерла. Она просто упала и все, не двигалась, девушка, которая шла рядом с ним, начала плакать, орать! Я была в шоке! - написала северянка в группе «Мурманск».

Она уверена, что собака умерла. Со слов женщины, мужчина забрал собаку и уехал.

- Завтра буду смотреть камеры моего знакомого, они как раз выходят на это место, где все и происходило, - пообещала северянка.

Она намерена написать заявление в полицию.

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