От Мурманска до Оленегорска проложат вторую железнодорожную ветку

От Оленегорска до Мурманска протянется вторая ветка железной дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 марта ОАО "Российские железные дороги" и правительство Мурманской области определились со стратегическим партнерством до 2025 года. Соглашение предусматривает развитие участка пути "Волховстрой-Мурманск" и реконструкцию участка "Мурманск-Оленегорск" с прокладкой второго пути. В 2020 году в эти проекты уже было вложено более 5,1 миллиарда рублей.

- Основная его цель – увеличение пропускной способности железнодорожного участка для обеспечения перспективного объема грузовых перевозок в адрес портов Мурманской области, - отметил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

В правительстве области отметили, что такое сотрудничество пополнит бюджет региона получит на 3 миллиарда рублей и создаст порядка двухсот новых рабочих мест.

Помимо заявленных проектов планируется урегулировать вопросы транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий, обеспечения транспортной безопасности.

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