Пенсионерка из Мончегорска отдала новосибирским мошенникам почти миллион рублей

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

69-летняя жительница Мончегорска попалась на удочку мошенников, несмотря на то, что знала о телефонных "разводах" на деньги. Может, аферисты оказались очень убедительными?

Пенсионерке несколько недель назад позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Он сообщил о ложной утечке базы данных клиентов банка, и что счета мурманчанки, открытые в нем, тоже находятся под угрозой. Попытки снять деньги, якобы, уже зафиксированы.

- Для сохранения сбережений северянке порекомендовали обналичить деньги, а затем перевести на резервные безопасные счета. Женщина так и поступила, сделав около десяти переводов на общую сумму 915 тысяч рублей. С заявлением в полицию она обратилась после того, как узнала, что ее накопления с «безопасных» счетов исчезли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Установлено, что счета, куда пенсионерка переводила деньги, открыты в Новосибирской области. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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