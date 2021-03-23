Мошенники обманывают жителей Мурманской области, представляясь компанией «Новатэк»

На самом деле ценные бумаги по телефону никто не продает, и перед нами яркий пример мошенничества. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мошенникам расслабляться не приходиться. Конечно, многие верят в их не всегда сложные схемы обмана и переводят десятки и сотни тысяч рублей, но все-таки россиян постоянно предупреждают о видах развода. Поэтому злоумышленникам постоянно приходится придумывать что-то новое.

Вот и теперь они, видимо, почитали новости из Мурманской области, зацепились за то, что в регион приходят крупные компании, и решили обманывать северян, играя на громких названиях.

- Добрый день! Меня зовут Сергей, я из компании «Новатэк». Вы бы хотели заработать на нашей компании? Для этого надо приобрести наши акции, - так начинает свой разговор мужчина на том конце провода.

На самом деле ценные бумаги по телефону никто не продает, и перед нами яркий пример мошенничества. Будьте осторожны и не поддавайтесь соблазну стать «акционерами».

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