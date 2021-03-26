В Печенгском районе на границе с Норвегией задержали четырех сирийцев

Иностранцев ждет обратный путь домой. Фото: погрануправление ФСБ России по Республике Карелия.

В Печенгском районе попалась в руки пограничников компания сирийцев. Четверо иностранцев хотели незаконно добраться до Норвегии и уже преодолели рубеж инженерно-технических сооружений, как вдруг все пошло не по плану - их задержал пограничный наряд вместе со служебной собакой. Пересечь границу нарушителям не удалось.

- Печенгский районный суд признал граждан Сирийской Арабской Республики виновными по части 1 статьи 18.2 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения в пограничной зоне". Им выписали штрафы с принудительным административным выдворением за пределы России, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Карелия.

До административного выдворения за пределы нашей страны путешественников-сирийцев поместили в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Кольскому району.

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