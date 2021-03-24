В Печенгском районе на границе с Норвегией задержали трех египтян

Иностранцев отправили восвояси.

Пограничники Карелии поймали в Печенгском районе трех уроженцев Египта, которые пытались незаконно попасть в Норвегию.

Иностранцы преодолели рубеж инженерно-технических сооружений и пешком выдвинулись к госгранице РФ. Однако до границы египтянам добраться не удалось - служебная собака их унюхала.

- Установлено, что незаконное пребывание в нашей стране и незаконный транзитный проезд арабских граждан через Россию в Норвегию организовал выходец из Сирии, который живет в Волгограде. Его также задержали пограничники на подъезде в Заполярный, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Карелия.

Египтян привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения в пограничной зоне", назначили им штрафы и выдворили за пределы России.

А в отношении организатора незаконного похода через госграницу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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