В Мурманской области потеплеет до +7

В Мурманскую область пришла весна. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Дождались! В Мурманской области наконец солнечно и тепло. Под конец марта зима начала с нами прощаться и уступать весне дорогу.

До устойчивого плюса рукой подать, как и обещали синоптики, он установится в апреле. Но и сейчас то, что мы видим на термометре, радует.

- 26 марта будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2+7°, - рассказали в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Правда, по ночам все еще заморозки, а это значит, что все, что растает днем, замерзнет. Так что северянам надо быть внимательнее и смотреть под ноги.

Напомним: в Мурманской области проснулись бабочки. Плюсовая температура вывела вестников весны из сна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пройдет фестиваль зимних видов спорта «Южный склон». Лыжники и сноубордисты соберутся 27 марта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru