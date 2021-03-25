В Мурманске злопамятный мужчина подстрелил собаку

В Тумана выстрелили из ружья. Фото: vk.com/azj_murmansk

У заполярных волонтеров, которые спасают животных, новый подопечный. В Мурманске у одного из предприятий нашли собаку с огнестрельной раной.

- Добродушный пес Туман расплатился кровью за то, что несколько дней назад, скорее всего, приняв за игрушку, неудачно прихватил маленькую собачку, гуляющую на самовыгуле. Произошла трагедия... Через день ее хозяин вернулся и требовал мести, - рассказали представители группы "Альянс Защитников Животных — Мурманск".

Работники предприятия пытались успокоить мужчину, предложили ему деньги. Но он был непреклонен.

- Испуганный Туман жался к ногам людей, сам не понимая, что случилось. Ведь он просто хотел поиграться... Но хозяин маленькой собачки с ненавистью говорил, что его песик умер. Он требовал кровавой расправы... В этот же день, глубокой ночью, он проник на предприятие, захватив ружье, и расстрелял в упор привязанного Тумана, - продолжают зоозащитники.

Тумана прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Псу нужно пребывание в стационаре, что стоит около 6 тысяч рублей в сутки, и сильные обезболивающие. А волонтеры пока обратились в полицию, чтобы там разобрались с поступком мужчины.

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