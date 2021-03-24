"Не скрытая угроза": над припаркованной машиной в Мурманске висит глыба снега

Над машиной в Мурманске повисла снежная глыба. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Весной действует золотое правило: потеплело - крути головой по сторонам. Зевать нельзя: с крыши может прилететь на голову наледь. Случаи, когда лед и плотный снег мяли капоты, в Мурманске да и не только уже были.

И в их копилку может добавиться еще один. На улице Капитана Копытова в областном центре заметили снежную массу, которая буквально висит на волосинке, точнее, на проводе. А под ней... красная Honda.

- Кусок снега скатился с крыши жилого дома рядом, - говорят очевидцы.

Автолюбители переживают за коллегу и просят ее скорее убрать машину, кто знает, когда снег подтает и упадет на крышу и капот. Судя по объему массы, чинить потом "ласточку" придется долго. А еще важно, чтобы рядом не крутились дети...

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