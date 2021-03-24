Тимати о студентке из Мурманска: "Я не смог ее почувствовать"

Мурманчанка не смогла проявить себя на шоу "Холостяк".

На телеканале ТНТ начался новый сезон шоу "Холостяк" с Тимати в главной роли. Проект начался с громких заявлений и скандалов: сам холостяк сообщил о коррупции в проекте, а после выхода первого выпуска заявил, что удаляет его с YouTube и закрывает шоу, так как "его не одобрили феминистки". Правда, потом передумал и все вернул.

Напомним: в этом сезоне участие приняла 21-летняя Александра Свиридовская из Мурманска. К Тимати она пришла с шоколадом, чтобы порадовать завидного жениха.

Александра закончила школу с золотой медалью, уехала учиться в Москву.

Правда, Тимати северянка зацепить не смогла - холостяк отправил ее домой уже во втором выпуске шоу.

- Я не могу сказать о ней ничего хорошего или плохо. Я не смог ее почувствовать, - прокомментировал свое решение Тимати.

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