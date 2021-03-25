В Мурманске прохожий помог 10-летнему мальчику, который сильно порезался стеклом

Родственница мальчика поблагодарила за помощь прохожего. Фото: vk.com/murmanskgroup

На Севере живут люди с добрым сердцем, готовые прийти на помощь в трудную минуту. В Мурманске один такой человек помог 10-летнему мальчику, который порезался битым стеклом, играя с ребятами во дворе.

- 22 марта наш Алешка сильно порезался, крови было много. Был он с такими же, как он, мальчишками, которые испугались не меньше, чем он. Поэтому они просто сидели растерянные и плакали. Мимо проходил мужчина, увидел их, отвел в стоматологию, что находится на улице Буркова. То есть в ближайшее место, где неожиданному гостю сразу оказали первую помощь. Туда же приехали "скорая" и родители. Спасибо этому незнакомому человеку, который помог нашему ребенку. Алешка вырастет и будет таким же, - поделилась историей в паблике "Мурманск" родственница мальчика Виктория Лазарева.

Напомним: в январе в Мончегорске водитель помог 82-летнему прохожему, который потерял сознание и упал на дороге. Мужчина остановил машину и побежал на выручку пожилому человеку.

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