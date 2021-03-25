В Мурманске пройдет благотворительный сбор для нуждающихся

Акция состоится в воскресенье, 28 марта. Фото: vk.com/murmanskgroup

28 марта в Мурманске пройдет благотворительный сбор, который призван помочь местным жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Мероприятие состоится на первом этаже ТЦ "Мурманск Молл" под эскалатором. С 17.00 до 22.00 каждый желающий может принести продукты для нуждающихся и средства гигиены.

- Собирается гречка, рис, макароны и любые другие крупы, а также чай, кофе, консервы, растительное масло и замороженные продукты (мясо, рыба, масло и т.п.). Из средств гигиены нужны зубная паста, мыло, салфетки, антисептики, шампуни и гели, детский крем, одноразовые станки, стиральный порошок и СИЗ (перчатки, маски), - сообщили в паблике "Мурманск", который выступает организатором благотворительной акции.

При этом мурманчан просят не приносить одежду - она не требуется, так как ее очень много с прошлого сбора.

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