Многодетная мама из Гаджиево собрала 155 килограммов вещей для нуждающихся

Огромное количество вещей для нуждающихся приехало из Заполярья в Серовскую епархию. Фото: Серовская епархия

Серов – небольшой город в Свердловской области, который отделяют от Мурманской области 3 тысячи километров. Однако добрые дела могут вершиться на любом расстоянии, нужно лишь только захотеть и приложить немного усилий.

Так, преодолев длинный путь, 155 килограммов вещей для нуждающихся людей поступило в Серовскую епархию от многодетной мамы из Гаджиево. Рассказываем, как это чудо случилось.

Все идет от молитвы

Посылка весом полтора центнера пришла в отдел социального служения церкви от Ольги Дурневой, жительницы Заполярья. - Мы молимся о том, чтобы Господь дал нашему отделу социального служения Серовской епархии и добровольцам возможность и силы продолжать дела милосердия.

И всякий раз помощь приходит из самых разных уголков нашей необъятной страны! – отметили в Серовской епархии.

Будучи мамой восьмерых детишек, добрая женщина с горячим сердцем находит время на то, чтобы помогать нуждающимся.

В епархии часто помогают другим людям, поэтому Ольга Дурнева решила присоединиться. Фото: Серовская епархия

- Если начать немного издалека, то мой родной прадед был прославлен Русской Православной Церковью как священномученик Емилиан (Киреев). Память его 26 декабря – так в православных календарях написано. Он был очень милостивым. Как-то раз мамина сестра ездила на остров к батюшке Николаю Гурьянову. В то время она только собирала документы на канонизацию Емилиана. У старца Николая она спросила: «Батюшка, наш Емилиан умер за веру. Скажите, он за нас молится?» А он, знаете, так взялся руками за щеки, стал головой крутить и воскликнул: «Как он молится! Если бы не он, то весь ваш род уже бы погиб!» Думаю, что все в моей жизни происходит по молитвам батюшки Емилиана, моего прадедушки, - рассказала Ольга Олеговна.

Без добра – никуда

Православные верующие знают не понаслышке о круговороте добра. Вот и Ольга отметила, что ей часто приносят вещи. Иногда передают в руки, иногда оставляют у дверей. Она их сортирует, выбирает те, что поновее и в лучшем состоянии, а после отдает нуждающимся. В частности, в социальную комнату одного из гарнизонов ЗАТО Александровск. - С августа прошлого года вещи вновь стали накапливаться. В социальной комнате стало тоже слишком много вещей, и у меня возникла задумка – отправить их вглубь страны, передать тем, кто сможет вручить их людям, которым тяжело, которые едва сводят концы с концами, - поделилась женщина. - Вещи ждали, копились. В какой-то момент показалось, что идея бредовая, что мне, матери восьмерых детей, нужно заниматься семьей и не растрачиваться. Стала искать паблики тематические в социальных сетях, нашла группу «Священник нашего времени», спросила, нужна ли моя помощь, меня переадресовали к батюшке Алексию. Про Серов я совсем ничего не знала, но по общению с батюшкой поняла, что могу доверять. Думаю, что он не принадлежит себе и полностью посвящен в дела милосердия. Видно, что он объединил вокруг себя большую православную команду и делает значимые дела для других.

Посылка обошлась жительнице Гаджиево в 8 тысяч рублей. Фото: Серовская епархия

С миру по нитке

Так как дорога от Гаджиево до Серова совсем не близкая, то возник насущный вопрос доставки 155-килограммовой посылки. Единственная транспортная компания, которая могла оказать услугу, запросила больше 8 тысяч рублей. От компенсации затрат отделом социального служения Серовской епархии Ольга отказалась. - Мне было очень неудобно, но я решила обратиться за помощью в разные места. Сперва удалось собрать 1 300 с работы, потом еще одна многодетная женщина помогла - дала тысячу рублей. А в Рождество мы пошли колядовать, дети выучили две красивые колядки. Я молилась, чтобы все у нас получилось. В итоге удалось собрать 4 тысячи рублей. Остальную часть суммы мы вложили от своей семьи. Для нас это получился уникальный опыт! Вообще я хочу, чтобы моя семья - муж и дети - помнили о том, что есть несчастные люди, кто нуждается, чтобы никогда не оставались равнодушными, - отметила Ольга.

Жительница Гаджиево считает, что мы не должны жить только для себя - о ближних тоже нужно думать, даже если друг от друга нас отделяют тысячи километров, - тогда в мире будет больше гармонии.

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