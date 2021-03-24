Следователи изъяли документацию туристического клуба, чья группа попала под лавину в Хибинах

Девочку откапывали из-под снега два часа. Фото: МЧС по Мурманской области

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. В этот момент рядом находилась зарегистрированная в МЧС туристическая группа из 16 человек, 13 из них - дети. Под снегом оказались трое, но двух смогли достать почти сразу, а вот 12-летнюю девочку засыпало основательно.

Как уже установило следствие, Диана (имя изменено) была на глубине почти 1,5 метра около двух часов. Реанимировать ее после этого не смогли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Под проверку попадает в том числе туристический клуб "Скиф" в Санкт-Петербурге, от которого поехала группа.

Следственные действия уже начались на территории Мурманской области и северной столицы.

- В Санкт-Петербурге следователями СК России установлено, что туристический маршрут представлен домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует изъятая следствием документация, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Отмечается, что взрослые не учли сложность рельефа местности, а также состояние снежного покрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о трагедии в Хибинах: "Сейчас самое главное - вывезти детей". В Хибинах сошла лавина, погибла 12-летняя девочка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru