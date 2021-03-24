В администрации Апатитов рассказали о том, зачем будут создавать кибердружины

В Апатитах решили создать кибердружину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Апатитах решили сделать... кибердружину. Вся история родилась с решения городской антитеррористической комиссии. В других регионах уже есть такой опыт. Такие объединения помогают искать в сети вредную и опасную информацию и сообщать о ней.

- Пока рассказать особо нечего – ничего не создано. Состоялись только два заседания, на которых мы приняли принципиальное решение: дружинам быть, - пояснил редакции «КП» заместитель начальник Управления образования при администрации города Апатиты Николай Нефакин. - На первом заседании с нами поделились опытом, как это происходит в Мурманске, на втором принималось принципиальное решение.

Судя по опыту регионов, в состав кибердружин преимущественно входит молодежь – у них больше свободного времени, нет семейных обязанностей. Но никакой нормативной базы, федерального или регионального уровня нет, требований к организации деятельности киберволонтерской тоже не существует.

- Сейчас нам необходимо определиться самим по этим вопросам. Высказываются даже мысли, что в кибердружину могут входить школьники, но пока критериев попадания туда у нас не выработано, ни одного киберволонтера еще нет, кибердружины нет и даже понимание, как оно будет выглядеть только формируется на начальном этапе. Зато есть понимание, что делать это надо, – дополнил Николай Нефакин.

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