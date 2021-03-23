Пострадавшая в Хибинах группа туристов добралась до железнодорожной станции Имандра

Фото: СУ СКР по МО

Благодаря усилиям спасателей мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России, все пострадавшие от схода лавины в Хибинах туристы доставлены на железнодорожную станцию Имандра, во временный лагерь. Затем ребят отправят в Апатиты, а не в Мончегорск, как планировалось ранее.

- С детьми работает, в том числе, и тот медперсонал, который первым добрался вместе со спасателями до места происшествия этим утром. Состояние у детей, по данным старшего группы, удовлетворительное. Все дети и взрослые будут отправлены в Апатиты на специальном железнодорожном составе, который по моей просьбе прибыл на станцию Имандра. В Апатитах подготовлены средства размещения, мобилизована медицинская помощь. Отправить людей железной дорогой, а не везти снегоходами через озеро Имандра мы считаем более безопасным и правильным, – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас также эвакуируют еще одну группу туристов, двигавшуюся по тому же маршруту - ее руководитель решил прекратить продвижение.

Напомним: 22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина. В месте обрушения снега находилась туристическая группа из 16 человек. Под снежным карнизом оказалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую не смогли спасти.

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