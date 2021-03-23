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Происшествия23 марта 2021 17:17

Специальный состав для эвакуации туристической группы стоит на станции "Имандра"

Группу туристов, оказавшуюся на месте схода лавины, доставят до Апатитов
Вера СЛОНСКАЯ
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Ребят со станции "Имандра" увезет специальный вагон.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина, падающий снежный карниз задел трех человек из туристической группы из Санкт-Петербурга. Двое спаслись, 12-летняя девочка погибла.

23 марта целый день решалась сложная задача - как эвакуировать выживших 15 участников группы из гор. Спасателям мешала плохая погода и бездорожье.

В оперативном порядке было принято решение об эвакуации туристической группы со станции "Имандра" специальным составом, который состоит из локомотива и одного пассажирского купейного вагона.

- Состав уже находится на станции "Имандра" и ожидает, когда все участники группы будут доставлены на станцию, - пояснили редакции "КП"-Мурманск" в пресс-службе ОЖД.

Вагон оборудован для обогрева ребят, для них приготовлено горячее питание. Туристы будут оставлены на крупную узловую станцию "Апатиты", где группу встретят сотрудники МЧС. Кто-то из группы уже доставлен на станцию, кто-то еще в пути. Эвакуацию затрудняют неблагоприятные погодные условия.

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ЧПЛавина в Хибинах 22 марта 2021 года