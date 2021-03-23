Сход лавины в Хибинах 21 марта 2021 года: что известно о погибшей девочке

Ане было всего 12 лет, поход в Хибины она очень ждала.

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина, под снегом погибла 12-летняя жительница Санкт-Петербурга. В соцсетях появилась информация, что погибшей девочкой 2008 года рождения была Аня*, ученица 595 питерской школы.

На ее странице в "ВКонтакте" последняя запись сделана 29 января: выложена фотография с подписью «Хибины ждут!». В 2019 году она участвовала на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму #гонкичетырех2019. Ее команда заняла 21 место из 60 участвующих команд, надо отметить что их время было лучшим среди питерских клубов.

В поход собирались еще с 30 января. Проложили нитку маршрута, которая должна была выглядеть вот так:

18.03 Отправление из Санкт-Петербурга 19.03 Прибытие в Имандру 20.03 Имандра - Маннепахк 8 км 21.03 Рад выход Сев. Чорргор 14 км 22.03 Маннепакх - ручей Маннпахкуай 13,5 23.03 ручей Маннпахкуай - оз. Щучье 12 км 24.03 оз. Щучье - ручей Кунийок база КСС 6 км 25.03 "Заполярный март" 26.03 ручей Кунийок база КСС - Кировск 20 км 27.03 Кировск - посадка в поезд 28.03 Прибытие в Санкт-Петербург

Всего в походе участвовали 16 человек. Взрослые: Смирнов С. В., Калачева Н. Н., Голованов Ю. Н. и 13 детей. У каждого были свои роли в походе: координатор похода, медик, завхоз по снаряжению, штурман, спорторг, печник, фотографы, игромастер, реммастер. Аня должна была быть в походе краеведом.

Все участники похода готовили друг другу групповой сюрприз . Им могла быть «необычная вкусняшка», например, какао со сливками, посыпанное звездочками, вкусные сухарики.

В поход дети брали лыжи, спальники, личные аптечки, личные вещи, личный ремнабор, налобные фонарики. Перед походом все вещи перебирались, проверялись организаторами. А еще готовили хлеб по специальной методике.

* имя изменено

Редакция "КП" выражает слова соболезнования родным и близким Ани.

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