После гибели 12-летней девочки под лавиной в Хибинах возбудили уголовное дело

После схода лавины и гибели ребенка возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. В этот момент рядом с горой находилась зарегистрированная туристическая группа из Санкт-Петербурга в составе 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.

Под снежным завалом оказалась 12-летняя девочка. Ее достали живой, но реанимировать не смогли: ребенок умер на месте.

- Следственным управлением Следственного комитета России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка, 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека), - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Остальные участники группы не пострадали.

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