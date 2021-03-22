Актриса Александра Бортич прилетела в Мурманскую область

Актриса Александра Бортич выложила в свой Instagram фотографию из Кировска. Фото: www.instagram.com/bortich

Увидеть знаменитость в Мурманской области стало очень просто: кто-то приезжает отдохнуть и поймать заветное северное сияние, как, например, Юлия Барановская. Другие - на конкретные мероприятия, как Дава, Анна Седакова и Анита Цой, которых на "Арт-Масленицу" в Кировске и Апатитах пригласил Андрей Малахов.

А вот кого-то из знаменитостей ведут в Заполярье рабочие пути-дорожки. Актриса Александра Бортич выложила в свой Instagram фотографию из Кировска.

- Заполярное селфи, - лаконично подписала снимок звезда "Духless", "Полицейского с Рублевки" и "Викинга".

Напомним: в Кировске сейчас снимают второй сезон сериала "Полярный" с Иваном Охлобыстиным и Михаилом Пореченковым в главных ролях. Премьера первого сезона состоялась в прошлом году.

Александра Бортич нашла во время работы время на отдых: проехала по Хибинам на собачьей упряжке.

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