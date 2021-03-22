Пропал 24-летний житель Мурманска с русыми волосами

Северянина ищут с 16 марта. Фото: vk.com/murmanspas51

Не успевают заполярные волонтеры отыскать одного человека, как тут же пропадает другой. На этот раз в Мурманске ищут 24-летнего местного жителя Артема Гуляева. Молодой человек с 16 марта перестал выходить на связь с родными, его местонахождение не известно. Куда же он мог исчезнуть - остается только догадываться...

Проживает северянин по адресу: улица Героев-Рыбачего, дом 12. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Артеме Гуляеве, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-952-294-56-92 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Напомним: завершены поиски 44-летнего жителя Мурманска с черным рюкзаком. Михаила Филиппова повсюду искали с 19 марта.

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