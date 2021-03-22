В Мурманской области свернули еще 64 ковидные койки

В Мурманской области свернули уже 45% ковидных коек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области пока стабильность: каждый день выявляют около 70-80 новых больных с коронавирусом. Это позволяет системе здравоохранения постепенно возвращаться к прежней схеме работы.

- На прошлой неделе свернули еще 64 ковидные койки, всего с января свернули 45% или почт 800 коек, на данный момент работает 842 койки, в том числе 653 с кислородом, 136 с ИВЛ. Свободных достаточно, почти 20%, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

800 человек в эти дни находятся в обсерваторах, 2094 - на самоизоляции. С пациентами, которые лечатся на дому, работают 20 патронажных бригад и 19 бригад скорой помощи.

С начала пандемии в Мурманской области провели уже 862 тысячи ПЦР-тестов. Прививку от коронавируса можно сделать в 12 медицинских учреждениях, подведомственных минздраву, 30195 человек уже прошли вакцинацию.

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