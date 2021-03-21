Коронавирус забрал жизни еще трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 марта 2021 года составило 1045 человек. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от коронавируса умерли три человека.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 48 324 человека, 76 из них узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Данный показатель в последние недели является стабильным для региона, что говорит об улучшающейся эпидемиологической обстановке. Максимум по числу заболевших мы достигли 2 декабря 2020 года - 290 человек. С тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону.

В тройку по количеству инфицированный все также входит Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: жительница Норвегии, бывшая мурманчанка, поделилась с "КП", с какими трудностями ей и ее семье пришлось столкнуться за минувший ковидный год.

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