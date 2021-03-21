Ушел из жизни мурманский фотожурналист и преподаватель Михаил Кадашников

Михаил жил в Заполярье с 1987 года. Фото: Светлана Саликова

20 марта на 65-ом году жизни ушел в мир иной известный мурманский фотожурналист и преподаватель Михаил Кадашников. Печальные новости сообщил хороший друг северянина Олег Дроздов.

Михаил родился в Кемерово, в Заполярье жил с 1987 года. Окончил Кемеровский государственный институт культуры по специальности «Руководитель киностудии, фотоклуба», а затем Петрозаводский государственный университет по специальности «Юрист».

Фотожурналистикой он занимался с сентября 1981 года. Также работал старшим преподавателем Мурманского арктического государственного университета (до 2017 года).

Автор репродукций художественного альбома Арви Хаттунена «Земля Кольская», автор и составитель художественного альбома «Арктика глазами художников Мурмана». Являлся членом Международной федерации фотографического искусства (FIAP).

Его авторству принадлежат такие монографии, как «Мнимые или действительные права журналиста» и «Концептуальные положения обеспечения страховой защитой результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальных прав и объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации».

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