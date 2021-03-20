В Мурманской области ищут подозреваемого в изнасиловании подростка

Мужчину подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. Фото: УМВД по Мурманской области

Днем 19 марта многие водители в Мурманске недоумевали, откуда взялись километровые пробки. Особенно много машин скопилось на выезде из города и на автоподъезде по федеральной дороге "Кола".

Как стало известно "КП", причиной стала поимка опасного преступника. В столице Заполярья объявили план "Перехват", проверяли все машины от багажника до салона - в Мурманской области ищут мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку.

По данным нашей редакции,31-летний мужчина - уроженец Таджикистана - работал в такси, жил на улице Пономарева. Он затащил подростка в машину и совершил над ней насильственные действия, после чего скрылся. Информацию о поисках мужчины "КП" подтвердили в правоохранительных органах.

Северян, если они увидят этого мужчину, просят сразу позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или 112.

Из-за подозреваемого в изнасиловании в Мурманской области ввели план перехват. Фото: УМВД по Мурманской области

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