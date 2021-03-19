На мосту около станции Лопарская висит лозунг «Снегу – нет!»

В этот раз они порадовали проектом «Снегу-нет!», который вывесили на мосту на станции Лопарская. Фото: арт-группа «кАРТель»

Жить на Севере должно быть ярко и не скучно. Видимо, так думают участники мурманской арт-группы «кАРТель». Их работы уже давно мелькают в интернете. Это и знаменитый лозунг «Кто последний будет улетать из Мурманска – выключите свет в аэропорту», и расписанный заброшенный дом в военном городке и Мона Лиза на «Доме художников» в Мурманске.

В этот раз они порадовали проектом «Снегу-нет!», который вывесили на мосту на станции Лопарская. Идею сего творения они объясняют следующим образом:

- Призыв "Снегу - нет! " в условиях Крайнего Севера символизирует абсурд протестных желаний, доведенный до крайней степени безумия. Его цель - показать обществу, что каждое требование нуждается в осмыслении. С какой бы яростью мы не произносили этот призыв, сколько бы человек не присоединилось к такому протесту, он навсегда останется символом вечного стремления человека желать, и вечного же противоречия большинства его желаний законам природы и здравого смысла.

Кстати, именно с этим же лозунгом сжигали чучело на «Арт-Масленице» от Андрея Малахова в Кировске. Там были еще обозначены социальные требования: «Свет принадлежит народу», «Ультрафиолет решает все», «Весны!», и благодарности: «Спасибо солнце за наше счастливое детство», «Свет до горизонта – норма жизни».

Можно сколько угодно спорить о вкусах, но последнее время искусствоведы все больше сходятся во мнении, что самое главное в искусстве – идея, мысль, красота. Наверное, помимо осознанного подхода к требованиям, как того хотят авторы, в самом звучании «Снегу – нет!» есть что-то свое романтическое, игривое и даже шаманское.

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