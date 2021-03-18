Алексей Чекунков: "Первый этап строительства "Нового Мурманска" должен завершиться к 2024 году"

Северяне должны получить закрытую территорию, где можно гулять в любую погоду. Фото: Правительство МО

Министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, который находится в Мурманской области с первым рабочим визитом, познакомили с концепцией проекта "Новый Мурманск". Сначала на бумаге, а потом вживую: гость вместе с губернатором Андреем Чибисом на катере дошел от Белокаменки к морскому вокзалу, где показали место будущей стройки.

- То, что мы видели - бухта, это место с очень сильной харизмой. Это туристический и эмоциональный магнит мирового класса. мы настроены на создание современного качественного туристического продукта. Чтобы после того, как получишь сильное эмоциональное впечатление, можно было комфортно остановиться в гостинице, получить широкий гастрономический опыт. В Мурманске шикарная кухня, до того, как я впервые попал сюда несколько лет назад, я не знал, какая вкусная оленина. Эту магию уже открыли сотни тысяч человек, наша задача - сделать так, чтобы их стали миллионы, - сообщил Алексей Чекунков.

В течение ближайшего года для "Нового Мурманска" сформируют финансовую модель, а до 2024 года должно завершиться строительство первого этапа. Северяне должны получить закрытую территорию, где можно гулять в любую погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru