В Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии

Северянам остается только ждать подходящего момента, когда небо в очередной раз решит порадовать своими красочными переливами. Фото: Владимир Онацкий.

9 декабря особо везучие жители Заполярья могли застать северное сияние. Это природное явление привлекает и гостей из других стран. Теперь для большего удобства на площадках для наблюдения установят информационные щиты «Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием».

- Места для установки выбраны с учетом требований безопасности и особенностей ландшафта. Первый щит и знак «Северное сияние» уже установлены на парковке на 51-м километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС, - сообщил комитет по туризму Мурманской области.

Скоро знаки установят на автодороге Кола - Верхнетуломский - МАПП «Лотта», на автоподъезде к Апатитам, а также на двух парковках - после моста через реку Ура-Губу и в районе моста через протоку озера Нялъявр.

Остается только дождаться подходящего момента, когда Aurora Borealis в очередной раз захочет порадовать северян своими красочными переливами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Мурманской области: “Горнолыжный сезон в Кировске открывается, но КПП остается”. Посещать склоны пока могут только жители Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru