Министр развития Арктики и Дальнего Востока: «Мурманск справедливо претендует на звание столицы российской Арктики»

Алексей Чекунков видит большой потенциал в развитии Мурманской области . Фото: nangs.org

В Мурманской области с первым официальным рабочим визитом находится министр развития Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков. Он провел двустороннюю встречу с губернатором Андреем Чибисом, а также ему представили проект «Новый Мурманск».

Профильный министр отметил, что высоко удовлетворен тем, что увидел в Заполярье.

- Опережающее развитие российской Арктики – одна из ключевых задач, которую поставил президент. Россия всегда развивалась на север. Я для себя представляю это как купол, под которым мы максимально близко взаимодействием. Задача Российской Федерации - чтобы это взаимодействие было конструктивным во имя мира и экологического баланса, - прокомментировал Алексей Чекунков. - Мурманск справедливо и достойно претендует на звание столицы российской Арктики. Отмечу, что мне очень приятно взаимодействовать с Андреем Владимировичем [Чибисом], его креативной энергией. В сознании советского поколения Мурманск был надежным щитом, мы все знали про подвиги северян в годы Великой Отечественной войны, и сейчас благодаря Северному флоту мы под надежной защитой.

Профильный министр отметил, что в последние годы Мурманская область также стала модным направлением для туристов, что создает хороший экономический потенциал и задел для развития городской среды и улучшения качества жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис наградил 14 медработников за борьбу с коронавирусом. Всего в Мурманской области для борьбы с COVID-19 мобилизовали 7175 медработников (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru