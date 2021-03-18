Губернатор Мурманской области поблагодарил студента-медика, который спасает жизни во Владимире

Мурманчанину и его маме вручили грамоты. Фото: правительство МО

Мурманчанин Богдан Киндрачук учится в медуниверситете во Владимирской области. Получая профессию анестезиолога-реаниматолога, он попутно отправился спасать жизни людей от коронавируса, когда началась пандемия.

Преданного важному делу студента, а также его маму, поблагодарил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Богдан трудится с такой самоотдачей, что однопартийцы из Владимира решили поблагодарить не только его, но и его маму. С гордостью передал грамоту. Елена Анатольевна, низкий поклон вам за воспитание настоящего северянина! Кстати, после окончания университета Богдан планирует вернуться домой. С устройством на работу поможем! - сообщил на личной странице в соцсетях глава региона.

Губернатор также отметил, что этой осенью пройдут выборы в Мурманскую областную Думу. Такие отважные, неравнодушные, активные северяне, как Богдан, смогут принять участие в предварительном голосовании и, если пройдут отбор, стать кандидатами в депутаты. Даже если не являются членами партии. Главное - стремление работать и помогать людям и региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис наградил 14 медработников за борьбу с коронавирусом. Всего в Мурманской области для борьбы с COVID-19 мобилизовали 7175 медработников (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru