19-летнему жителю Мончегорска грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт химического гашиша

Трех северян может ожидать от 10 до 20 лет лишения свободы. Фото: скрин

В Мончегорске оперативники наркоконтроля при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 19-летнего местного жителя в момент, когда тот сбывал запрещенное вещество.

Как выяснили полицейские, молодой человек продал наркотик своей 31-летней знакомой, которая в свою очередь сбыла часть вещества 40-летнему мужчине. Все они ранее судимы не были.

- При личном досмотре у задержанных нашли насколько свертков. Образцы изъяли и направили на экспертизу, результат которой показал, что в свертках находится наркотические средство синтетического происхождения, так называемый «химический гашиш», общим весом около 4 граммов, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Молодой человек и женщина получили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ за сбыт наркотиков в крупном размере, а мужчина - уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ за хранение наркотиков. Северян может ожидать от 10 до 20 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Две жительницы Мурманска пытались скрыться на Украине от суда. Россиянок обвинили в распространении наркотиков (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru