Две жительницы Мурманска пытались скрыться на Украине от суда

Две гражданки Российской Федерации намеревались незаконно пересечь границу Украины с Россией. Фото: kh-news.net

Двум мурманчанкам грозит немаленький срок за распространение наркотиков. Женщины решили, что если хорошо спрячутся, то уйдут от уголовного преследования. Только легально покинуть страну они не могли, поэтому на попутках добрались до русско-украинской границы.

Когда северянки пытались пересечь кордон рядом с пунктом пропуска "Гоптовка", то попали в поле зрения пограничных видеокамер. На место сразу прибыл погранотряд, который задержал женщин без нужных документов - у них не было даже паспортов.

Две гражданки Российской Федерации намеревались незаконно пересечь границу Украины с Россией, но были задержаны военнослужащими Харьковского пограничного отряда. Об этом проинформировали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

- Правоохранителям удалось выяснить, что в России гражданки находятся в розыске по подозрению в преступлении, связанном с распространением наркотических средств, - сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Дергачевский районный суд оштрафовал мурманчанок - каждая должна будет заплатить 8,5 тысячи гривен (около 22 тысяч рублей). Женщин экстрадируют в Россию, где передадут правоохранительным органам. Пять лет они не смогут пересекать границу с Украиной, да и вряд ли смогут это сделать, вероятнее всего их ждет немаленький срок.

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