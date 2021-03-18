Первую атомную подлодку "Ленинский комсомол" забирают из Снежногорска в Кронштадт

Подлодка будет под стеклянным куполом.

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" совсем скоро покинет Снежногорск, где ее восстанавливали на судоремонтном заводе "Нерпа". Субмарину забирают в Кронштадт для музея.

Так, на днях губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу. Они обсудили промежуточные результаты работы по комплексному развитию территории Кронштадта. Помимо остальных вопросов, они затронули тему создания музея военно-морской славы в городе-порту.

- Ключевой доминантой экспозиции музея станет первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». На территории учреждения также появится конгрессно-выставочный центр для проведения морских салонов, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что подлодку разместят на металлических опорах и оснастят стеклянным куполом.

Напомним: за право забрать подлодку себе боролись несколько городов. В их числе был Мурманск, Челябинск, Москва, Северодвинск. Но судно все-таки досталось северной столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледокол "Илья Муромец" нашел в Баренцевом море то, что может оказаться затонувшим судном. Ледокол Северного флота помогает искать суда конвоя PQ-17 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru