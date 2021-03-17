23-летний житель Мурманска украл Volkswagen на эвакуаторе

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хитрый план жителя областного центра накрылся медным тазом. Молодой человек давно положил взгляд на "бесхозный" Volkswagen, который захотел присвоить себе. Однако пропажу автомобиля обнаружила его 37-летняя владелица и обратилась в полицию.

- Стражи порядка опросили женщину и выяснили, что ее автомобиль, который был припаркован около одного из домов на улице Шевченко, кто-то похитил. Северянка также добавила, что машина была в неисправном состоянии. Причиненный ущерб составил 450 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход и опросили свидетелей случившегося. Было установлено, что иномарку вывезли с автостоянки на эвакуаторе. Владельца грузового автомобиля нашли, он пояснил, что Volkswagen вывез по просьбе клиента. Любителя чужих авто в итоге изобличили.

Вором оказался безработный, ранее несудимый 23-летний житель Мурманска. Северянин рассказал, что на эвакуаторе перевез автомобиль к себе во двор, а позднее планировал продать его на запчасти.

Полицейские уже забрали иномарку и вернули ее законной хозяйке.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Его может ждать до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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