В Мурманске открылась выставка «Звезды французского комикса в России»

Посетители увидят 30 интересных панно. Фото: vk.com/murmanculture

16 марта в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке открылась выставка «Звезды французского комикса в России». Ценителям рисованных историй наглядно покажут, как развивался франкоязычный комикс с 30-х годов XX века до наших дней. Это хороший шанс узнать больше об этом ярком творчестве.

- Экспозиция разделена на три тематические части: герои, авторы и авторские тандемы. Посетители увидят 30 панно, на которых представлены обложки комиксов, развороты страниц и краткая информация об истории создания и авторах. Выставка «Звезды французского комикса» познакомит с франко-бельгийскими комиксами Bande Dessinée и будет интересна и ценителям рисованных историй, и широкому кругу читателей, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Выставка разработана Французским Институтом в России совместно с кураторами Дмитрием Яковлевым, главным редактором издательства «Бумкнига» и Михаилом Хачатуровым, экспертом и переводчиком.

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