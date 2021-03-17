В Мурманске завершены поиски 15-летней девушки

Ориентировка на несовершеннолетнюю стала распространятся по социальным сетям, что не понравилось самой Дарье. Фото: vk.com/murmanspas51

15-летняя мурманчанка Дарья Терпелова пропала 9 марта: ушла из дома на улице Скальная в неизвестном направлении. Ее мама обратилась в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

Ориентировка на несовершеннолетнюю стала распространятся по социальным сетям, что не понравилось самой Дарье. В группе "МурманСпаса" она просила ее не искать, аргументирую это тем, что звонила маме и в отдел по работе с несовершеннолетними. Но взрослых это не остановило.

Спустя почти неделю после исчезновения Дарьи Терпеловой волонтеры сообщили, что она вернулась домой живой и невредимой. Все это время девушка была у знакомых.

Напомним: с 25 февраля в Мурманске ищут 17-летнего подростка Игоря Будько. В тот день он ушел из дома на улице Ушакова и с тех пор не выходит на связь с родными.

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