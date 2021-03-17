Евгений Никора проведет онлайн-встречу с жителями Мурманска

Некоторые обращения Евгений Никора тут же берет на контроль.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Глава администрации Мурманска Евгений Никора на своей странице а соцсети анонсировал онлайн-встречу с жителями города. Состоится она в четверг, 18 марта, в 18.00.
- Пока наше с вами общение остается в таком формате из-за пандемии коронавируса, - прокомментировал свое решение Евгений Никора.
Трансляция будет вестись в официальном аккаунте главы администрации в Instagram и в официальной группе администрации города Мурманска в "ВКонтакте". Все волнующие вопросы уже сейчас можно задать под постом. А во время трансляции их можно направить в личные сообщения официальных аккаунтов в Instagram и в "ВКонтакте".
Уже сейчас поступило больше двадцати вопросов. Чаще всего люди жалуются на неубранные территории или неблагоустроенные. Некоторые обращения Евгений Никора тут же берет на контроль. Есть даже благодарности за работу и внимание к жалобам. В общем, пишите письма!
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