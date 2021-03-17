В Мурманске разогнали незаконных торговцев рыбой

Рыбаков, которые продавали свой улов, проверят в администрации Мурманска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нелегальную торговую точку в Мурманске найти уже не так легко, а ведь раньше "лоточники" стояли у рынков и в других хлебосольных местах. Число таких торговцев уменьшилось потому, что был законодательство о торговле четко прописывает, где и как надо вести коммерческую деятельность.

Впрочем, и сейчас некоторые предпочитают не арендовать место, а торговать прямо с машины. Например, рыбаки, которые действуют по принципу "был клев - есть, что продать".

Одна такая "рыбная" точка действовала в Первомайском округе на улице Достоевского.

- Приехали сотрудники полиции и разогнали их. Зачем, если у рыбаков рыба и свежее, и дешевле, чем в магазинах, - удивляются северяне.

Как оказалось, пока одни радовались возможности купить корюшку или налима, другие не оценили предпринимательские способности земляков.

- В полицию обратился житель города, который сообщил о месте несанкционированной торговли, - пояснила "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Материалы по данной торговой точке направлены в администрацию Мурманска, где будут разбираться с рыбаками.

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