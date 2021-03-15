Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков: "Больше всего жалоб по уборке снега приходится на Мурманск и Североморск"

В феврале в Мурманске и Никеле выпало более трех норм от месячной нормы осадковФото: Правительство Мурманской области

Сильные снегопады в Мурманской области прекратились, но разные службы продолжают бороться с их последствиями.

Напомним: в феврале в Мурманске и Никеле выпало более трех норм от месячной нормы осадков. За первую половину марта Заполярье уже отметило 69% от месячной нормы. Такие "подарки" небесной канцелярии могут привести к тому, что мы будем жаловаться не только на снежную кашу под ногами, но и лужи по колено.

- За отчетный период очистили 1595 дворов, в том числе некоторые повторно. По данным на 15 марта, во всех дворах можно проехать, дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии, вывоз мусора происходит в штатном режиме. На уборке дорог были задействованы 415 единиц техники, на придомовых участках - 289 единиц техники управляющих компаний. Соответственно работали 598 дорожных рабочих и 2035 работников управляющих компаний, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Латышев.

По его данным, число жалоб на уборку снега снизилось в 4 раза: если еще недавно их было 391 почти за две недели, а теперь - 95. Самые недовольные северяне живут в Мурманске - 91% всех жалоб, и в Североморске.

- За последнюю неделю было сформировано 915 заданий для коммунальных служб, 707 выполнены на 100%, остальные с небольшими недочетами, - отметил министр.

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