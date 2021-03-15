В Мурманской области от коронавируса привили свыше 28 тысяч человек

Свыше 28 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К счастью, с каждым днем можно наблюдать, как улучшается ситуация с коронавирусом в Мурманской области. Число заболевших за сутки постепенно снижается. Это позволяет постепенно переводить систему здравоохранения на прежние рельсы.

- Мы свернули более 600 коек - это 40% от коечного фонда на начало года. Сейчас работает 906 ковидных коек, в том числе 682 с кислородом и 128 с ИВЛ. Свободных достаточно, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Работает 20 бригад для оказания амбулаторной помощи заболевшим коронавирусом и 19 бригад скорой помощи.

По данным главы профильного ведомства, за счет областного бюджета бесплатные лекарства поучили уже 50900 человек, в том числе свыше 24 тысяч - заболевших коронавирусом и 26 тысяч - с ОРВИ. Еще около 10 тысяч северян получили медикаменты за счет федерального бюджета.

С начала пандемии в Заполярье сделали около 849 ПЦР-тестов, причем 142 тысяч человек получили результат по СМС.

- Свыше 28 тысяч человек сделали прививку от коронавируса, 6500 при этом записали на нее через Госуслуги. По количеству записавшихся на численность населения мы входим в пятерку лучших, - уточнил Дмитрий Панычев.

Сделать прививку от COVID-19 можно в 29 муниципалитетах.

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