В Мурманске на праздновании «Масленицы» выбрали «Чудо-сани»

Участники конкурса превратили обычные санки во что-то удивительное. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ох, и Широкая в этом году Масленица! Тем лучше она, что прошла с гуляньями, как бы не коварен был коронавирус.

В каждом муниципалитете были свои затеи, в Мурманске, например, яркий праздник от Дома культуры Ленинского округа прошел в детском городке «Сказка».

Масленица в «Сказке» удалась: было и весело, и вкусно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одной из его «изюминок» стал конкурс от «Комсомольской правды»-Мурманск» «Чудо-сани». Наши участники превратили обычные санки во что-то удивительное от ступы Бабы Яги до … впрочем, не будем раскрывать все секреты, ведь скоро будет готов наш большой и яркий фоторепортаж и статья!

Пока же скажем, что наши читатели не перестают нас удивлять своей фантазией и энергией.

Масленица в «Сказке» удалась: было и весело, и вкусно. Где еще можно шашкой разрубить бутылку, словно ты казак? Или увидеть бой стенка на стенку? А, самое главное, съесть горячий и вкусный блин?

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