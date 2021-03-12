Пенсионерка из Мурманска хотела спасти подругу и отдала мошенникам 550 тысяч рублей

На деле женщине писали мошенники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Друзьям, безусловно, надо помогать. Но после того, как тебе написали с просьбой протянуть руку, лучше, прежде чем это сделать, надо бы проверить, а правда ли тебе пишет знакомый или им представляются мошенники.

59-летняя мурманчанка, увы, этого не сделала, за что и поплатилась.

- В социальных сетях женщине со страницы подруги пришло сообщение. Знакомая просила пенсионерку оказать ей помощь в переводе денег с электронного кошелька на банковскую карту. Якобы, если она осуществит перевод на карту своего банка, то с нее будут удержаны большие проценты. Женщина согласилась помочь свой приятельнице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На деле женщине писали мошенники. Им она сообщила все нужны для обмана данные от номера карты до кодов, которые пришли ей на телефон. В итоге северянка лишилась 550 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Самое грустное, что обманутая мурманчанка знала, что есть такая схема обмана. Но верила, что ее это не коснется.

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