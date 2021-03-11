Железнодорожный переезд в Коле оказался небезопасным

Если говорить предметно, то на нем не было системы синхронизации работы светофорных объектов в условиях интенсивного движения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Железнодорожный переезд в Коле работает уже много лет, но это не значит, что все отлажено, как часы. Так, Мурманская транспортная прокуратура проверила его и нашла нарушения.

Если говорить предметно, то на нем не было системы синхронизации работы светофорных объектов в условиях интенсивного движения.

- Начальнику Мурманской дистанции пути (филиала ОАО «РЖД») было внесено представление. По результатам его рассмотрения нарушения устранены - проведена синхронизация переездных светофоров с оборудованными уличными светофорами на указанном перекрестке. Все это направлено на безопасность движения железнодорожного транспорта, оптимизацию дорожного движения, снижение социальной напряженности и исключение заторов (пробок) автотранспорта при пересечении железнодорожного переезда, - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее транспортная прокуратура заинтересовалась переездом в Апатитах, работу которого не понимают местные жители.

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