Ночью в Мончегорском районе пожар полностью уничтожил дачу

Причина пожара устанавливается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хозяева дачи в садово-огородническом товариществе "Имандра" остались без своей небольшой недвижимости. Ночью там вспыхнуло пламя, которое дотла сожгло дом.

- 11 марта 2021 года в 03.12 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в Риж-Губе Мончегорского района в СОТ «Имандра». Здесь загорелся одноэтажная деревянная дача размерами 5 на 6 метров. В результате происшествия дом огнем уничтожен полностью на площади 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 2 единицы техники. Что стало причиной пожара - еще предстоит выяснить.

Напомним: 21-летний житель Кировска из мести поджег дом знакомого. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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