В доме Мурманска лестница превратилась в каток

В доме 9/2 на улице Гагарина в Мурманске лестница превратилась в каток. Фото: vk.com/51jkh

В доме № 9/2 на улице Гагарина из домов Мурманска лестница в подъезде превратилась в ледяной каток. Жильцы пожаловались в ЕДДС, на телефон управляющей компании, писали на сайт, но, как поется в песне, «а вокруг тишина».

Что случилось и как это произошло попыталась разобраться редакция «КП» и обратилась сначала в администрацию города Мурманска в отдел муниципального контроля, который взаимодействует с управляющими компаниями. А ответственной за дом оказалась ООО «Управляющая компания Мурманской области». Все вопросы к ней.

Мы зашли на сайт УК, позвонили по телефону, а в ответ нам «Don’t warry, be happy» оптимистично пропел Бобби Макферри. Представили, каково это слушать жильцам, карабкающимся по ледяным ступенькам домой, и загрустили.

Попытали счастья в Госжилинспекции, и тут нам повезло:

- Мы отследили информацию о проблеме в интернете, наши инспектора уже выезжали на место. По состоянию на 18.00 10 марта лед в подъезде сбит, ступени от него освобождены, могли остаться остаточные сталактиты, причина образования льда пока не известна, - прокомментировали редакции «КП» в Госжилинспекции.

Вроде бы все спасены и все хорошо, но без лирического отступления в этой истории невозможно. Управляющая компания Мурманской области создавалась для того, чтобы подхватывать дома, где возникают проблемы с управлением: например, действующую управляющую компанию лишают лицензии. Так, в ее управлении сейчас находится 66 домов.

- В большинстве своем это неблагополучные дома, малосемейки, дома с преимущественно сложным контингентом жильцов, общежития, как, например, по Свердлова, Подстаницкого в Мурманске. Сборы от платы за содержание и ремонт составляют 56%, взыскивать эту задолженность через суд нерентабельно – с этих жильцов, в конечном итоге, нечего взять. Все, что ремонтируется, часто в эти же дни ломается. Собственники жилья в управлении домом участвовать отказываются, - поделился с редакцией «КП» источник в Госжилинспекции.

А раз взять нечего, то и штат у компании небольшой и возможности крайне ограниченные. Видимо, поэтому по телефону к ним не дозвониться. Остается жильцам в таких случаях трубить в сирены средств массовой информации. Как показывает практика, это эффективно – Госжилинспекция получает эти сигналы день в день и ручном режиме контролирует работу управляющей компании.

Так что все правильно: «Don’t warry, be happy» при любом раскладе.

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