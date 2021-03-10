В Мурманске 10 семей получили ключи от новых квартир

Жилищный вопрос мурманчан постепенно решают. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске продолжают потихоньку расселять горожан из ветхого жилья. Так, 10 марта глава муниципального образования Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации Мурманска Евгений Никора вручили первые 10 ключей от новых квартир тем, кто жил в аварийных домах. Местом жительства новоселов станет дом № 2/12 на улице Горького.

- С 2011 года мы уже расселили более 4,6 тысяч человек. И процесс продолжается. В 2020 году город приобрел 102 квартиры на вторичном и первичном рынке, чтобы помочь решить жилищный вопрос мурманчан, - отметил Андрей Сысоев.

В доме № 2/12 по улице Горького у застройщика куплено 47 квартир. Теперь здесь смогут разместиться 44 семьи.

– Расселение мурманчан из аварийного и ветхого жилья является одной их приоритетных задач для администрации города, – отметил Евгений Никора. – Конечно, темпы расселения, которые я вижу сегодня, меня не устраивают. Мы будем прилагать все усилия, чтобы ускорить этот процесс. Ключи, которые мы сегодня передаем мурманчанам – это результат кропотливого труда. И, несмотря на все сложности, мы продолжим эту работу.

Расселение в областном центре ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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