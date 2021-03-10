В Мурманске в 2021 году отремонтируют 26 улиц

Все работы выбранные компании должны будут сделать до 1 сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поговорка "Готовь сани летом" иногда может звучать по-другому: готовься к летней дорожной кампании зимой. Ведь как только позволит погода, подрядчики должны приступить к обновления дорожного полотна, пешеходный частей, бордюров и т.д.

Именно поэтому контракты уже заключают. В Мурманске, например, нашли подрядчиков для почти трех десятков объектов.

- В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году будет отремонтировано 26 улиц в Мурманске. Контракты на выполнение работ по итогам электронных аукционов заключены с победителями: ремонт объектов в Первомайском округе будет вести ООО "АКВАРИУМ", в Октябрьском округе – ООО "СЕВЕР СТРОЙ", дороги в Ленинском округе будет приводить в порядок ООО "Северстрой", - сообщили в правительстве Мурманской области.

Все работы выбранные компании должны будут сделать до 1 сентября. Если не уложатся в срок - получат санкции в виде штрафа или даже попадания в "черный" список подрядчиков.

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